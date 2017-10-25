NTV SPOR'A RAKİP GELDİ! YENİ KANAL, BUGÜN YAYINA BAŞLIYOR
beIN Sports'un yeni haber kanalı BS Haber, bugün resmi olarak yayına başlayacak. Kanal, şifresiz olacak.
beIN Sports'un bir süredir yayın hazırlıklarını yaptığı BS Haber, bugün resmi yayına geçiyor. Aylardır kapalı devre yayın hazırlığı yapılan ve 15 gündür test yayınına geçen BS Haber uydu üzerinde açık yayın da gerçekleştirecek.
bein Sports'un şifresiz kanalı beIN Sports Haber, Digitürk 83.Kanal kanalının yanı sıra Türksat'tan da spor severlere ulaşacak. BS Haber'de yarın bir de sürpriz var. Fenerbahçe- Anadolu Efes Euroleague maçı 20.45'ten itibaren şifresiz olarak ekrana getirilecek.
Frekans:
TURKSAT 4a: 12379 H 30000 SD/HD
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar