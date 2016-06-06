Edward Snowden'in NSA (National Security of Agency- Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı) hakkındaki bilgileri ifşa etmesi ve üç yıl önce Rusya'ya irtica etmesinin ardındaki sırlar, buz dağının görünen çok küçük bir kısmından oluşuyormuş gibi.



Edward Snowden'in NSA (National Security of Agency- Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı) hakkındaki bilgileri ifşa etmesi ve üç yıl önce Rusya'ya irtica etmesinin ardındaki sırlar, buz dağının görünen çok küçük bir kısmından oluşuyormuş gibi.



Edward Snowden… Eski kıdemli CIA Ajanı ve NSA ile düzinelerce çalışma yürüten bilgisayar dahisi… Edward Snowden, Five Eyes Intelligence Alliance (Beş Bakışlı İstihbarat Birliği) isimli uygulamayı ortaya çıkardı. Eski ajana göre; Five Eyes Intelligence Alliance yazılımı, Avrupa'nın en önemli ülkelerinin, telekomünikasyon uygulamalarına sızma girişimlerini içeriyordu.



Edward Snowden, söz konusu eylemi, bazı e-postaları göz önüne sürüp gerçekleştirerek, kendi bakış açısınca Amerika'nın casus eylemlerini açığa vurmuştu. Ne var ki NSA (National Security of Agency- Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı), Snowden'in sızdırdığı verilerin, büyük öneme sahip olmadığını iddia etmişti.



Aradan geçen yılların ardından, olayın pek de NSA'in iddia ettiği şartlarda gerçekleşmediği ortaya çıktı. Snowden, Amerikalı yetkililerin konuyla ilgili fazlasıyla “umursamaz” olduğunu savunuyordu.



Edward Snowden'in yeni açıklamalarına göre, sızıntı, 10 beceriksiz Amerikan Kurmayı ile ilintili. Doğal olarak bu ifade Snowden'e ait. Eski CIA Ajanı, 10 kişinin yetenek eksikliği yüzünden bu bilgileri dünya ile paylaştığını iddia ediyor. Yani söz konusu vakaa, NSA'in (National Security of Agency- Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı) iddia ettiği kadar basit değil. Rusya'da ikamet eden Snowden, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkili pek çok veriyi kamuoyuna sunacağına iddia ediyor.



Beyaz Perde'ye bile konuk olan Snowden, Amerika'da pek çok farklı sıfatla anılıyor: Bilgileri sızdırdığı için hain, gerçekleri ortaya çıkardığı için vatansever, Rusya'ya kaçtığı için korkak veya Rusya'ya gitmek zorunda bırakıldığı için cesur yürek. Snowden'in ne olduğunu ise zaman gösterecek.



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