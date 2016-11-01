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nsa cephesinde skandal: ikinci snowden vakası

NSA CEPHESİNDE SKANDAL: İKİNCİ SNOWDEN VAKASI

NSA (Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı), dünyanın en çok istihbarat toplayan teşkilatı olarak kabul ediliyor. Peki, bizim bilgisayarlarımızdan veri kapan NSA, nasıl büyük bir hırsızlıkla yüzleşmek zorunda kaldı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 01 Kasım 2016, 08:56
Puan Ver : Nsa Cephesinde Skandal: İkinci Snowden Vakası(5/10)5


NSA (Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı), dünyanın en çok istihbarat toplayan teşkilatı olarak kabul ediliyor. Peki, bizim bilgisayarlarımızdan veri kapan NSA, nasıl büyük bir hırsızlıkla yüzleşmek zorunda kaldı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



NSA (Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı) özellikle şifre çözme ve Amerika Birleşik Devletleri aleyhine çalışan kişilerin yerini saptama ve gerekli (FBI-CIA) mercilerle bu kişileri yakalamak için gerekli eylemleri gerçekleştiren bir kuruluş. Emrindeki süper bilgisayarlar inanılmaz düzeyde. Kaynakları sonsuz gibi gözüküyor.



Ancak bir kişi, NSA'den 50 Terabyte (50.000 GB'dan fazla) veriyi çalmayı başardı. İddiaya göre eski hükümet çalışanı Harold Martin, bu düzeydeki veriyi çaldı ve bir kısmını, rakip ülkelerle paylaşmak üzere eyleme geçmeye karar verdi. NSA ve FBI ikilisi, söz konusu vaka gerçekleşmeden 51 yaşındaki Harold Martin'i yakaladı. Henüz hiçbir ülke ile hiçbir veri paylaşmadığı için, “Vatana İhanet (Bu suçun ABD'de idama kadar yolu var)” suçundan yargılanmadı ve şimdilik, 10 yıl Federal Hapishane'de hüküm giydi.



İkinci Edward Snowden Olayı!



Harold Martin davası, büyük ölçüde Edward Snowden vakasına benziyor. Aralarındaki tek fark ise, daha zeki olan Edward Snowden'in Amerika'dan, suçlamalar öncesi kaçıp, Rusya'ya sığınması oldu.



Daha da garip olan şey Harold Martin, söz konusu dosyaları parça parça USB sabit disk ile kaçırması ve çok geç olana kadar fark edilmemesi oldu. Bu da ABD'nin prestijini ciddi şekilde zedeliyor.



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Etiketler: Nsa  Cephesinde  Skandal  İkinci  Snowden  Vakası    haber

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