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note 7'yi geri çağırmak samsung'a kaça mal olacak?

NOTE 7'Yİ GERİ ÇAĞIRMAK SAMSUNG'A KAÇA MAL OLACAK?

Samsung Galaxy Note 7 modelinin tedarik süreci geçtiğimiz hafta itibariyle tüm dünyada durduruldu. Peki bunun maliyeti ne kadar oldu?

Tarih : 10 Eylül 2016, 09:59
Puan Ver : Note 7'yi Geri Çağırmak Samsung'a Kaça Mal Olacak?(6/10)3


Samsung Galaxy Note 7 modelinin tedarik süreci geçtiğimiz hafta itibariyle tüm dünyada durduruldu. Peki bunun maliyeti ne kadar oldu?



 



Ağustos ayı içerisinde duyurulan ve satışa çıkan Samsung Galaxy Note 7 modeli, tüm dünyada tedarik süreci durdurulana kadar 2.5 milyondan fazla satmayı başardı. Samsung için ciddi bir kar anlamına gelen bu telefon artık bir zarar kapısı oldu. Samsung'un tüm ürün gamı için değil ancak Note 7 özelinde konuşacak olursak finansal açıdan pek karlı bir model olmayacağını söyleyebiliriz. İşte yapılan hatanın bedeli.



Samsung, Galaxy Note 7 yüzünden kaç para kaybedecek?



Henüz dünya genelinde satılan tüm Note 7 modelleri değiştirilmedi. Ancak süreç birkaç hafta içerisinde başlayacak. Tabii bu süreçte sorunun sebepleri netleşti ve kullanıcılara bir yol haritası çıkarılmaya başlandı. Sorunun oldukça küçük bir yüzdelik dilimde yaşanmasına rağmen Samsung, işini sağlama almak istiyor. Bu arada halen daha Türkiye'de herhangi bir Galaxy Note 7 sorunu yaşanmadığını belirtelim.



Bloomberg'in haberine göre Samsung, 2.5 milyon Samsung Galaxy Note 7 modelini değiştirecek. Tüm bu sürecin faturası Samsung'a 1 milyar dolara mal olacak. Değişim işlemi için öngörülen maliyet bu rakamın üstünde de olabilir, altında da kalabilir. İlk analizler bu yönde.



Diğer yandan Samsung genelindeki finansal zarardan söz edecek olursak, bu zararın %5'ten daha az etki yapması öngörülüyor. 2016 yılı sonuna kadar firmanın 20 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyordu.



Samsung kullanıcılara değişim veya iade garantisi veriyor. Yani kullanıcılar isterlerse telefonlarını tamamen iade edebilir. Eğer bu yaşanırsa sorun Samsung için daha büyük hale gelecektir.



Samsung Galaxy Gear S3 ön inceleme








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