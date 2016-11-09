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note 7'ye bir tokat da yeni zelanda'dan!

NOTE 7'YE BİR TOKAT DA YENİ ZELANDA'DAN!

Samsung'un durup durup patlayan telefonu Galaxy Note 7, ABD Başkanı'nın bile dalga konusu olup, internette hakkında sayısız alaycı montede başrolü kaptıktan sonra şimdi bir tokat da Yeni Zellanda'dan yiyor.

Tarih : 09 Kasım 2016, 09:37
Puan Ver : Note 7'ye Bir Tokat Da Yeni Zelanda'dan!(7/10)6


Samsung'un durup durup patlayan telefonu Galaxy Note 7, ABD Başkanı'nın bile dalga konusu olup, internette hakkında sayısız alaycı montede başrolü kaptıktan sonra şimdi bir tokat da Yeni Zellanda'dan yiyor.



 



Samsung'un düzelemeyeceğini kabul ederek geri toplamaya başladığı Galaxy Note 7 cihazları önce hava limanlarında yasaklandı, uçaklara alınmadı ve şimdi de Yeni Zelanda'da telefon operatörleri bu cihazlara hizmet vermeyi kesiyor.



Yeni Zelanda'lı telefon operatörleri 18 Kasım'dan itibaren Note 7'lerin hatlarını kapatacak. Bu da ülkede Note 7 kullanımını pratik olarak bitecek.



Yeni Zelanda'dan örnek olan diğer ülkelerin operatörlerinin de aynı önemli alması an meselesidir. Elinizde geri göndermeye kıyamadığınız bir Note 7'niz varsa, aklınızda olsun.



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