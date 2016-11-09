Samsung'un durup durup patlayan telefonu Galaxy Note 7, ABD Başkanı'nın bile dalga konusu olup, internette hakkında sayısız alaycı montede başrolü kaptıktan sonra şimdi bir tokat da Yeni Zellanda'dan yiyor.



Samsung'un durup durup patlayan telefonu Galaxy Note 7, ABD Başkanı'nın bile dalga konusu olup, internette hakkında sayısız alaycı montede başrolü kaptıktan sonra şimdi bir tokat da Yeni Zellanda'dan yiyor.







Samsung'un düzelemeyeceğini kabul ederek geri toplamaya başladığı Galaxy Note 7 cihazları önce hava limanlarında yasaklandı, uçaklara alınmadı ve şimdi de Yeni Zelanda'da telefon operatörleri bu cihazlara hizmet vermeyi kesiyor.



Yeni Zelanda'lı telefon operatörleri 18 Kasım'dan itibaren Note 7'lerin hatlarını kapatacak. Bu da ülkede Note 7 kullanımını pratik olarak bitecek.



Yeni Zelanda'dan örnek olan diğer ülkelerin operatörlerinin de aynı önemli alması an meselesidir. Elinizde geri göndermeye kıyamadığınız bir Note 7'niz varsa, aklınızda olsun.



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