

Bir süre önceki sızıntılar, Samsung'un Galaxy Note 7'de kavisli ekran kullanabileceğini bizlere söylemişti. Yeni bir sızıntı ise Note 7'nin "Edge" olmayan bir sürümünün de yolda olduğunu söylüyor.







Note 7'nin kavisli ekranlı sürümüne ait olduğu düşünülen SM-G935 model numaralı bir cihaz, geçtiğimiz günlerde bir ithalat belgesinde kendini göstermişti. Şimdi ise Samsung'un web sitesinde SM-N930F model numaralı bir cihaz göründü. Detayları bilinmeyen bu telefon, model numarasıyla Galaxy Note 4 (SM-910) ve Galaxy Note 5'i (SM-N920) hatırlatıyor. Samsung'un Note 6'yı atlayarak Note 7'yi tanıtabileceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.







Telefonun model numarasının başında "G" harfinin olmaması ilginç, çünkü bu cihazın Note 7 Edge değil, Note 7 olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Note serisini basitleştirmek isteyen Samsung'un bu sene iki Note 7 yerine tek, kavisli bir Note 7 sunma ihtimali de var. Yeni sızıntıya rağmen bizce kavissiz, düz Note 7 dedikodularına bir süre dikkatle yaklaşmakta bizce fayda var.