O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

note 7'de barbekü yaptılar

NOTE 7'DE BARBEKÜ YAPTILAR

Teknoloji dünyasının dev isimlerinden Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 7'nin üzerinde barbekü yapıldı. Bataryasındaki aşırı ısınma sorunu ve patlamasıyla gündeme gelen Note 7 için değişim programı başlatılmıştı. Diğer taraftan değiştirilen telefonlarda da sorun olduğu iddia ediliyor.

Tarih : 24 Eylül 2016, 13:27
Puan Ver : Note 7'de Barbekü Yaptılar(0/10)


Samsung'un 2 Ağustos'ta büyük hevesle piyasaya sürdüğü tepe model akıllı telefon Galaxy Note 7, şirkette büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. Tasarımından teknik özelliklerine adeta şaheser ortaya çıkaran Samsung, bataryadaki kronik bir hata yüzünden telefonları piyasadan toplattı ve yenilerini dağıtmaya başladı. Ülkemizde de ekim ayının ortalarında değişim cihazlarının dağıtılacağı açıklandı.



Samsung hatasını kabul edip cihazlar için ücretsiz değişim programı başlattı ancak birçok kişinin dilinden de kurtulamadı. Kimileri böyle bir teknoloji devinin bu hatayı yapmaması gerektiğini savundu, kimileriyse olaya daha esprili bir şekilde yaklaştı.








Etiketler: Note  7  De  Barbekü  Yaptılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER