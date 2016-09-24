Teknoloji dünyasının dev isimlerinden Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 7'nin üzerinde barbekü yapıldı. Bataryasındaki aşırı ısınma sorunu ve patlamasıyla gündeme gelen Note 7 için değişim programı başlatılmıştı. Diğer taraftan değiştirilen telefonlarda da sorun olduğu iddia ediliyor.



Samsung'un 2 Ağustos'ta büyük hevesle piyasaya sürdüğü tepe model akıllı telefon Galaxy Note 7, şirkette büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. Tasarımından teknik özelliklerine adeta şaheser ortaya çıkaran Samsung, bataryadaki kronik bir hata yüzünden telefonları piyasadan toplattı ve yenilerini dağıtmaya başladı. Ülkemizde de ekim ayının ortalarında değişim cihazlarının dağıtılacağı açıklandı.



Samsung hatasını kabul edip cihazlar için ücretsiz değişim programı başlattı ancak birçok kişinin dilinden de kurtulamadı. Kimileri böyle bir teknoloji devinin bu hatayı yapmaması gerektiğini savundu, kimileriyse olaya daha esprili bir şekilde yaklaştı.