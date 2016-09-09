

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un tabiri caizse “baş belası" akıllı telefonu Galaxy Note 7, şirketin başını ağrıtmaya devam ediyor. Batarya sorunu nedeniyle geri çağırılması ve bununla birlikte şirketi milyarlarca dolar zarara uğratması yetmiyormuş gibi, bir de tazminat davalarına neden oluyor.







Bildiğimiz üzere Galaxy Note 7, Samsung'un son zamanlarda en çok ön sipariş alan akıllı telefonuydu. Tasarımı ve özellikleriyle insanları cezbeden telefon, satışa çıkmasıyla birlikte hayli ilgi gördü. Lakin Samsung, bataryada tespit edilen sorun nedeniyle piyasadan toplatma kararı aldı.







Bu süre içinde yaklaşık 40 kişinin telefonu şarj esnasındayken patladı veya alev aldı. Konuyla alakalı en son olay ABD'nin Florida eyaletinde yaşandı. Nathan Dornacher yeni satın aldığı Note 7'yi aracında şarja taktı. Telefonu şarj olması için araçta bırakan talihsiz adam, aracından alevler yükseldiğini gördü.