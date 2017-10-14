NOSTRADAMUS'UN 2018'E AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN KEHANETLERİ İÇİNİZİ KARARTACAK
Nostradamus'un kehanetleri hem insanları korkutmaya hem de onların ilgilerini çekmeye devam ediyor. Şimdiye kadar pek çok önemli tarihi olayı bilen kahinin, 2018 yılı kehanetleri de pek iç açıcı değil.
Günümüzden neredeyse 500 sene önce yaşamış olan Nostradamus'un kehanetleri gerçekleştikçe zamanında yazdıklarına olan ilgi de canlı kalmaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak bilinen Nostradamus aslında bir hekim ve eczacı. Yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunan Nostradamus, dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş. Doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış. Geleceği bilme iddiası ise kilisenin hoşuna gitmediği için ölümünden sonra aforoz edilmiş.
PEK ÇOK TARİHİ OLAYI TAHMİN ETMEYİ BAŞARDI
Nostradamus kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir isim. Yani gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor. O sebeple Fransız İhtilali'nden, 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli tarihi olayı bildiğine inanılan ünlü kahinin yazdıklarını anlayabilmek o kadar da kolay değil.
2018 YILI OLDUKÇA KORKUTUCU GECECEKMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR
Nostradamus'un yazdıklarını çözümleyerek onlardan anlamlı bir sonuca varmaya çalışan araştırmacıların önümüzdeki yıl için gerçekleşmesini tahmin ettikleri kehanetlere bir göz atalım ve bakalım ünlü kahin ne kadar haklı çıkacak.
1. Katolik Kilisesi'nin lideri ölecek.
2. Terör, senenin en büyük problemi olacak.
3. Küresel ısınma sebebiyle büyük silahlı çatışmalar yaşanak.
4. Çin yeni bir stratejik hamle ile dünyanın yeni süper gücü olacak.
5. ABD olduğu düşünülen bir ülke düzenin bozulduğu ve geleceğin öngörülemediği yeni bir aşamaya girecek.
6. Yılın başlarında ABD'nin batısında büyük bir deprem olacak.
7. İtalya Avrupa'yı büyük bir ekonomik krizin eşiğine getirecek.
8. Latin Amerika pek çok farklı açıdan radikal değişikliklere sahne olacak.
9. Vezüv Yanardağı'nda büyük patlamalar olacak.
10. 2018 yılı 3. Dünya Savaşı açısından kritik bir öneme sahip olacak.
Kaynak: haberinburada
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