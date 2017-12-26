NOSTALJİK TRAMVAY SEFERİ PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR
İstanbul Taksim'de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle 12 ay boyunca çalışmayan nostaljik tramvay, perşembe günü itibari ile kısmi olarak tekrar seferlerine başlayacak.
İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ne renk katan ve özelikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği nostaljik tramvay seferleri altyapı çalışması nedeniyle 19 Ocak perşembe günü durdurulmuştu.
RENKLİ KAUÇUK DÖŞENDİ
Ocak ayından bu yana devem eden çalışmalar kapsamında da geçtiğimiz ay nostaljik tramvay hattının meydan tarafındaki orta kısmına titreşimi sönümleyici yeşil renkli kauçuk döşenmişti. 1.64 kilometre uzunluğundaki tramvay hattı için yeşil renkli kauçuk seçilmesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştı.
12 ay boyunca çalışmalar nedeniyle çalışması durdurulan nostaljik tramvay seferleri perşembe günü kısmi olarak tekrar yapılmaya başlanacak.
Kaynak: haberinburada
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