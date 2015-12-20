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norveç'te köyün üzerine çığ düştü

NORVEÇ'TE KÖYÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Norveç'in Antartika'daki ada gruplarından Svalbard'ta çığ düşmesi sonucu onlarca ev çığ altında kaldı.

Tarih : 20 Aralık 2015, 10:37
Puan Ver : Norveç'te Köyün Üzerine Çığ Düştü(5/10)7


Ada grubunun üzerinde oluşan fırtınanın yarattığı çığ Longyearbyn köyündeki on evin yıkılmasına neden oldu. Çığ faciası sonucu bir kişi yaşamını yitirirken ikisi çocuk 4 kişi ağır yaralandı.



 

Yaralarının ağır olması nedeniyle ana karadaki hastanelere sevk edilemeyen iki çocuk için özel donanımlı sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

 

Olası yeni bir çığ riski nedeniyle köydeki diğer evler boşaltıldı. Olay yerine bir çok yardım ve kurtarma ekibi gönderildi. Çığın meydana geldiği köyde olay anında kaç kişinin bulunduğunun bilinmemesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.








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