NORVEÇ'TE KÖYÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ
Norveç'in Antartika'daki ada gruplarından Svalbard'ta çığ düşmesi sonucu onlarca ev çığ altında kaldı.
Ada grubunun üzerinde oluşan fırtınanın yarattığı çığ Longyearbyn köyündeki on evin yıkılmasına neden oldu. Çığ faciası sonucu bir kişi yaşamını yitirirken ikisi çocuk 4 kişi ağır yaralandı.
Yaralarının ağır olması nedeniyle ana karadaki hastanelere sevk edilemeyen iki çocuk için özel donanımlı sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.
Olası yeni bir çığ riski nedeniyle köydeki diğer evler boşaltıldı. Olay yerine bir çok yardım ve kurtarma ekibi gönderildi. Çığın meydana geldiği köyde olay anında kaç kişinin bulunduğunun bilinmemesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar