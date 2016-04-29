Norveç'te bir petrol şirketine ait olan ve en az 12 kişiyi taşıyan bir helikoperin Kuzey Denizi'ne düştüğü bildirildi.



Norveç Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden Bjorn Jarle Amlid isimli yetkili, ülkenin batısındaki Bergen kenti yakınlarında denize düşen helikopterdekileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.







Görgü tanıkları da bölgede büyük bir patlama duyduklarını ve helikopterin enkazının denizin üzerinde görüldüğünü kaydetti.







?Helikopterde 17'ye yakın insan olabileceği belirtilirken, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Adı açıklanmayan bir petrol şirketine ait helikopterin Kuzey Denizi'ndeki bir petrol tesisine gittiği sanılıyor.