NORVEÇLİ SPORCULAR, NAZİ İŞARETLERİ OLAN KAZAKLARI GİYİNCE ORTALIK KARIŞTI
2018 Kış Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan Norveç Kayak Takımı sporcuları, Nazi simgeleri olan kazakları giyip poz verince ülkede tartışma yarattı.
2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nın en başarılı ülkeleri arasında yer alması beklenen Norveç'in olimpiyat kıyafetleri ortalığı karıştırdı. Norveç milli kayak takımının kazakları tartışma yarattı. Kazaklarda Naziler tarafından kullanılan İskandinav mitolojisinden sembollerin yer alması eleştirilere neden oldu.
Güney Kore'de yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları öncesinde, Norveç milli kayak takımının kazakları tartışma yarattı.
KAZAKTA NAZİ SİMGELERİ VAR
Kazaklarda Naziler tarafından kullanılan İskandinav mitolojisinden sembollerin yer alması eleştirilere neden oldu.
Norveç milli kayak takımı, Kış Olimpiyatları'nda giyeceği kazaklarla birlikte kameralara poz verdi. Füme ve gri renklerden oluşan kazakların üzerinde İskandinav mitolojisinde zafer ve adalet tanrısı Tyr ve hayat ağacı Yggdrasil'in semboller yer aldı.
BAZILARI GİYMEYECEK
Ancak kazaklar, ülkede infial yarattı. Bazı milli takım sporcuları, oyunlarda bu kazakları giymeyeceklerini belirtti.
Kazaklara yönelik tepkilerin sebebi ise üzerlerindeki sembollerin Naziler tarafından kullanılmış olması. Nitekim tanrı Tyr'ın sembolü olan ok benzeri şekil, Nazilerin lideri Adolf Hitler tarafından 'Kampfrune' olarak (zafer sembolü) benimsenmişti ve Almanya'daki bir Nazi okulunun resmi amblemiydi.
NEO-NAZİLER KULLANIYOR
Yggdrasil ağacını simgeleyen yukarı doğru iki uçlu ok da İskandinav Neo-Naziler tarafından kullanılıyor.
Üretici firma Dale of Norway ise sembollerin Nazilerin değil, İskandinav kültürünün bir mirası olduğu gerekçesiyle kazakları geri çekmeyi reddediyor. Norveç bu işaretlerin Viking geleneğinden geldiğini savunarak Nazilerin kendi sembollerini kullandıkları itirazında bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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