NORVEÇ'İN SVALBARD ADASI YAKINLARINDA RUS HELİKOPTERİ DÜŞTÜ
Norviç adası Svalbard'daki Barentsburg kenti açıklarında, sekiz kişiyi taşıyan bir Rus helikopteri denize düştü.
Norviç'in, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki adası Svalbard'daki Barentsburg kenti açıklarında, sekiz kişiyi taşıyan bir Rus helikopteri denize düştü.
"HERHANGİ BİR ACİL ÇAĞRI YOK"
Norveç Kurtarma Merkezi'nden Tres Hongset, Norveç Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla bir çarpışma; helikopterden acil bir mesaj gelmiyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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