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Norveç Olimpiyat Takımı Yanlışlıkla 15 Bin Yumurta Sipariş Etti

NORVEÇ OLİMPİYAT TAKIMI YANLIŞLIKLA 15 BİN YUMURTA SİPARİŞ ETTİ

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılan Norveç takımının yönetimi, atletler için yerel bir süpermarketten yanlışlıkla 15 bin yumurta sipariş etti.

Tarih : 09 Şubat 2018, 08:20
Puan Ver : Norveç Olimpiyat Takımı Yanlışlıkla 15 Bin Yumurta Sipariş Etti(8/10)4

Kış Olimpiyatları için Güney Kore'de bulunan ve Google Çeviri'yi kullanan Norveç Olimpiyat takımı yetkilileri, Korece verdikleri siparişte 1.500 yumurta yerine yanlışlıkla 15.000 yumurta aldıklarını ifade etti.

İADE ETTİLER

Norveç takımının aşçısı Stale Johansen, Norveç gazetesi Aftenposten'e açıklamasında 13.500 yumurtayı geri göndermeyi başardıklarını söyledi.

KORECE'NİN ZORLUĞU

BBC'nin Kore servisinden gazeteci David Cann, Kore'nin farklı bir sayma sistemi olduğunu ve imla hatasının da buna katkı sağlamış olabileceğini belirtti.

Korece 1.500 ile 15.000 arasında yazılış farkı şöyle:

"BÜYÜTECEK BİR ŞEY YOK"

Norveç olimpiyat heyetinin başkanı Tore Ovrebo, Pyeongchang kentindeki basın toplantısında "Siparişlerde fazladan bir sıfır vardı. Yani 1.500, 15.000 oldu. Büyütülecek bir durum yok" dedi.

Norveç Kış Olimpiyatları'na 109 sporcu gönderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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