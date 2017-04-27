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normal doğum mu, sezaryen mi?

NORMAL DOĞUM MU, SEZARYEN Mİ?

Gebeliğin ilk günlerinden itibaren her anne adayının aklını önemli bir soru meşgul ediyor: 'Normal doğum mu, sezaryen mi?' Sorunun yanıtını ise anne adayının kemik yapısı, gebeliğin gelişim durumu, doğumun başlangıcı, gidişatı ve önceki doğumlar belirliyor.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:20
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Gebeliğin ilk günlerinden itibaren her anne adayının aklını önemli bir soru meşgul ediyor: 'Normal doğum mu, sezaryen mi?' Sorunun yanıtını ise anne adayının kemik yapısı, gebeliğin gelişim durumu, doğumun başlangıcı, gidişatı ve önceki doğumlar belirliyor. Anne ve bebeğin sağlığı için uygun olan doğum yönteminin hekim tarafından seçilmesinin en doğru karar olacağını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç, "Normal doğumun gerçekleşebilme ihtimali ilk planda değerlendirilmeli, mümkünse sezaryen birinci tercih olmamalı" dedi.








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