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noria ile çok farklı bir klima

NORİA İLE ÇOK FARKLI BİR KLİMA

Kolay taşınabilen,hafif ve küçük bir klima arıyorsanız Noria tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 10:20
Puan Ver : Noria İle Çok Farklı Bir Klima(7/10)8


Kolay taşınabilen,hafif ve küçük bir klima arıyorsanız Noria tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.



Hem tasarım olarak hem de fonksiyonel olarak büyük başarı yakalayan Noria kickstarter kampanyasıyla adını duyurmuştu. Genelde klimalarda, hava akışını sağlayan asıl ünite dışarıya monte ediliyor ve daha küçük kumanda ünitesi de iç alanda kalıyor. Ayaklı klima tiplerinde ise dış ünite mevcut değil. Noria ise iki özelliği de kendinde toplamış.



Hem kumanda ünitesi hem de dış ünite Noria'nın tek yapısında hayat bulmuş. Çerçevesi pencereye entegre edildikten sonra, kullanıcı kolayca klimayı yuvasına takıyor ve kullanmaya başlıyor. Bunun haricinde herhangi bir montaj uygulaması gerekmiyor. Cihazın üstündeki tek tuşla kontrol sağlanıyor. Bunun yanı sıra akıllı telefon uygulamasıyla da entegre halde bulunuyor cihaz. Uygulamada sıcaklık, nem gibi değerlerde mevcut. 5000 BTU/saat kapasiteye sahip olan klima, 50 metrekare civarında bir odayı soğutabilme kapasitesine sahip.



En az 250$ bağış karşılığında Noria klima verilecek. Normal satış fiyatı ise 400$ civarında bulunacak. Satışa Mart 2017 tarihinde başlanması bekleniyor.



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Etiketler: Noria  İle  Çok  Farklı  Bir  Klima    haber

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