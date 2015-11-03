

Nokta dergisinin bu haftaki kapağı nedeniyle gözaltına alınan derginin genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Çapan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.







Nokta dergisinin bu haftaki kapağında Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte ‘2 Kasım Pazartesi Türkiye İç Savaşı'nın Başlangıcı' başlıklı haber yer aldı. Bunun üzerine, halkı suç işlemeye tahrik suçlamasıyla soruşturma açan basın savcısı Umut Tepe, dergi hakkında toplatma kararı talep etti. Derginin genel yayın yönetmeni ve sorumlu müdürü hakkında da gözaltı kararı alındı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan da savcının talebi üzerine dergi hakkında toplatma kararı verdi.







Gözaltına alınan Güven ve Çapan geceyi emniyette geçirdikten sonra bugün adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından iki isim de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.