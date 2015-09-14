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NOKTA DERGİSİ'NE GECE YARISI BASKINI


NOKTA DERGİSİ'NE GECE YARISI BASKINI
Tarih : 14 Eylül 2015, 09:55
Puan Ver : Nokta Dergisi'ne Gece Yarısı Baskını(10/10)7


Gece yarısı düzenlenen baskında derginin merkezinde kimseyi bulamayan polisler, sabah erken saatlerde yeniden binaya geldi.  Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven, polis baskınını Twitter'dan "Polis an itibariyle ofisimize intikal etti. Saat 01.30... Nokta toplatılacak sanırım. Asker 2007'de baskına sabah gelmişti. Sivil! baskın gece 1.30'da" sözleriyle duyurdu.








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