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nokia'nın piyasa hedefi

NOKİA'NIN PİYASA HEDEFİ

Mobil haber yapanlara göre Nokia akıllı telefon piyasalarında 1 numara olmak peşinde.

Tarih : 29 Mart 2017, 15:19
Puan Ver : Nokia'nın Piyasa Hedefi(9/10)8


Mobil haber yapanlara göre Nokia akıllı telefon piyasalarında 1 numara olmak peşinde. Bu gerçeği biraz daha iyi anlamak için cep telefonlarının çıktığı yıllarda Nokia'nın hâkimiyetine ve gücüne bakmak yeterlidir. Birbiri ardınca ve bir birinden mükemmel telefonlarla o yıllarda herkesi kendine hayran bırakmış ve vazgeçilmez olmuştu. İşte Nokia, ancak bu şekilde politikayla piyasalarda vazgeçilmez olmak zorunda hissediyor kendini. Zaten bunu hep yaptı. Her kesimden kullanıcının ve her ihtiyaca ayrı çözümler üreten telefonlarla piyasaları kasıp kavurmuştu, hatırlayınız.



Eğer Nokia gelirlerini ve HMD Global şirketi devamlılığını sürdürmek ve sermayesini katlamak istiyorsa küçük hedefleri kendine amaç edinmeyecektir. Ancak bu şekilde akıllı telefon piyasasında kalıcı ve vazgeçilmez olabilir ve satışlardan elde ettiği gelirde devamlılık sağlayabilir. Günümüzdeki akıllı telefonlara göz gezdirdiğimizde birinin diğerinden ahım şahım farklı bir yönü olmadığını kolayca görmek mümkün. Genel olarak üretilen her marka akıllı cep telefonu biri diğerinin koyası gibi. Nokia telefonunun HMD Global sermaye gücüyle bu alışılagelmiş durumu yıkması şiddetle muhtemel bir durum. Hesaplı ama işlev olarak ihtiyacı karşılayan ve iPhone ve de Samsung gibi telefonlardan geri kalmayan modellerle piyasalarda boy göstermek hedefinde.



 



kaynak:haberekspres








Etiketler: Nokia  Nın  Piyasa  Hedefi    haber

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