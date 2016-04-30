Nokia'nın ismi akıllı telefon ve cep telefonu dünyasından silinmiş olabilir ama şirket, uzmanı olduğu başka sektörlerde ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor.



Nokia'nın ismi akıllı telefon ve cep telefonu dünyasından silinmiş olabilir ama şirket, uzmanı olduğu başka sektörlerde ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor.



Nokia, dijital sağlık gereçleri üreticisi, Fransız Withings'i, 191 milyon dolarlık ücretle satın aldı.



Bilindiği gibi Finlandiyalı eski akıllı telefon devi, söz konusu departmanını iki yıl kadar önce 8 milyara yakın bir meblağ karşılığında Microsoft'a devretmiş ve telefon pazarı dünyasından çekilmişti. Hali hazırda Nokia, telefon aksesuarları ve telekomünikasyon servis sağlayıcı alanlarında operasyonlarına devam ediyordu. İskandinav üreticinin şimdiki hedefi ise dijital termometre, bebek monitörleri, kan basıncı sensörleri, yağ-kas oranını ölçen cihazlar ve uzaktan, gerekirse doktorunuza veya yakınınıza anlık sağlık bilgilendirmeleri yapacak aygıt pazarında hakimiyet kurmak.



Şirketin İcra Kurulu Başkanı Rajeev Suri, “Bu satım alımla birlikte, bazı kesimler tarafından, ‘internet zımbırtıları' olarak nitelendirilen cihazlara, güçlü bir markanın damgasını vurmayı hedefliyoruz. İnsanların sağlıklı ve daima bağlı kalmasına yardım edeceğimiz. Şirketimizin kuruluş amaçlarından biri insanları sürekli iletişim halinde tutmaktı. Arrtık onları, sağlıklı biçimde iletişim halinde tutmayı ön plana koyuyoruz. Özellikle dijital sağlık cihazlarında, çıtayı yükselteceğiz.” ifadelerini kullandı.



Nokia, Withings'in 200 çalışanı ile de yola devam edecek. Şu aşamada, hiçbir personelin işine son verilmesi beklenmiyor.



Withings' Activité Steel Avrupa'da fazlasıyla rağbet gören bir akıllı bir saat ürününün sahibi. Bebek monitörlerinin yanında, pek çok alarm ve güvenlik sisteminden oluşan bir ağa da sahip.



Avrupalı teknoloji şirketi önümüzdeki aylarda, sanal gerçeklik gözlükleri pazarına da giriş yapmayı planlıyor.



Hindistan'dan Akıllı Telefon Üreticilerine Rest!