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Nokia Yine Dikiş Tutturamadı! 425 Çalışanı İşten Çıkarıyor
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Nokia Yine Dikiş Tutturamadı! 425 Çalışanı İşten Çıkarıyor

NOKİA YİNE DİKİŞ TUTTURAMADI! 425 ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARIYOR

Nokia, telefon pazarındaki liderliğini kaptırdıktan sonra istediği çıkışı yine yakalayamadı. Firma, 425 çalışanla yolları ayırıyor ve dijital sağlık işini de incelemeye alıyor.

Tarih : 16 Şubat 2018, 12:30
Puan Ver : Nokia Yine Dikiş Tutturamadı! 425 Çalışanı İşten Çıkarıyor(7/10)3

Telekomünikasyonda akıllı telefon öncesi döneme damgasını vuran Finlandiyalı Nokia, telefon pazarında liderliği Apple ve Samsung'a kaptıralı uzun zaman oldu. Şirket, 2016'da girdiği dijital sağlık işinde de zorlanıyor. Nokia, dijital sağlık şirketi Withings için Finlandiya'da çalışan 425 personelini işten çıkarmayı planlıyor.

170 MİLYON EUROYA SATIN ALMIŞTI

Hareket ölçer ve termometre üreten Fransız Withings'i 2016'da 170 milyon euroya satın alan Nokia, 2017'nin üçüncü çeyreğinde bu şirketten konsolide bilançosuna 141 milyon euro zarar yazmak zorunda kalmıştı.

Nokia, Withings'in zor pazar koşullarında büyüme fırsatları aradığını belirtirken dijital sağlık işlerinin stratejik incelemeye alındığını duyurdu. İnceleme sonrası alınacak karara dair herhangi bir olasılık hakkında bilgi verilmedi.

Şirket daha önce dijital haritalama şirketi HERE'i 2015'te 2,8 milyar euroya BMW, Daimler ve Volkswagen'in de yar aldığı ortaklar grubuna satmıştı.

"MALİYET AZALTMA PLANININ BİR PARÇASI"

Nokia, 425 personeli kapsayan işten çıkarma planının Alcatel-Lucent'i satın adıktan sonra açıklanan 1,2 milyar euroluk maliyet azaltma planının bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Nokia'nın Finlandiya'da 6.300, tüm dünya geneline ise 102 bin 800 çalışanı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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