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nokia yeni telefonlarını ne zaman tanıtacak?

NOKİA YENİ TELEFONLARINI NE ZAMAN TANITACAK?

HMD Global, çok yakında Hindistan'da özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Şirketin bu etkinlikte Nokia 6, 5 ve 3 gibi giriş seviyesi telefonlarını tanıtması bekleniyor.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:38
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HMD Global, çok yakında Hindistan'da özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Şirketin bu etkinlikte Nokia 6, 5 ve 3 gibi giriş seviyesi telefonlarını tanıtması bekleniyor.



Nokia markasını taşıyan yeni telefonları çıkaran HMD Global, bu yıl birçok yeni model satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Giriş seviyesinden üst segmente her kategoride yeni telefonlar çıkarmayı planlayan şirket, bu yeni telefonlarını çok yakında tanıtacak. HMD Global dün, 13 Haziran'da Hindistan'da düzenleyeceği yeni bir etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı.



Şirket 13 Haziran'da düzenlenecek bu etkinlikte hangi telefonları resmen tanıtacağını açıklamadı. Ancak etkinliğin Hindistan'da düzenlenecek olması tanıtılacak telefonların daha düşük fiyatlı modeller olacağını düşündürüyor. Bu yüzden de şirketin bu etkinlikte Nokia 6, 5 ve 3'ü resmen tanıtması bekleniyor. Böylece telefonların teknik özellikleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar netlik kazanacak.



 



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