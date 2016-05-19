Cep telefonu teknolojisinin gelişmesinde büyük rolü olan ancak iki yıl önce yoğun rekabet nedeniyle sektörden çıkan Finlandiyalı Nokia şirketi, bir diğer Fin şirket HMD Global Oy ile anlaşarak tekrardan Nokia markasıyla cep telefonları üreteceğini duyurdu.



Bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefonu firmalarından olan Nokia, özellikle Apple'ın iPhone'u gibi akıllı telefonların yükselişinden sonra 2014 yılında cep telefonu biriminin tüm hisselerini Microsoft'a satmıştı.







Fakat telefon patentlerini elden bırakmayan Nokia, bir marka lisanslama anlaşmasıyla geri dönmeye karar vermişti. Finlandiyalı şirketin Microsoft'la yaptığı anlaşma kapsamında, 2 yıl süreyle cep telefonu alanında ABD'li teknoloji devine rakip olmaması şartı vardı.







Son dönemde daha çok modem gibi telekomünikasyon cihazlarının üretimine yoğunlaşan, Nokia HMD ile 10 yıllık bir lisans anlaşması imzaladı.