O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

nokia telefonlar geri dönüyor

NOKİA TELEFONLAR GERİ DÖNÜYOR

Cep telefonu teknolojisinin gelişmesinde büyük rolü olan ancak iki yıl önce yoğun rekabet nedeniyle sektörden çıkan Finlandiyalı Nokia şirketi, bir diğer Fin şirket HMD Global Oy ile anlaşarak tekrardan Nokia markasıyla cep telefonları üreteceğini duyurdu.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 09:31
Puan Ver : Nokia Telefonlar Geri Dönüyor(7/10)9


Bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefonu firmalarından olan Nokia, özellikle Apple'ın iPhone'u gibi akıllı telefonların yükselişinden sonra 2014 yılında cep telefonu biriminin tüm hisselerini Microsoft'a satmıştı.



Fakat telefon patentlerini elden bırakmayan Nokia, bir marka lisanslama anlaşmasıyla geri dönmeye karar vermişti. Finlandiyalı şirketin Microsoft'la yaptığı anlaşma kapsamında, 2 yıl süreyle cep telefonu alanında ABD'li teknoloji devine rakip olmaması şartı vardı.



Son dönemde daha çok modem gibi telekomünikasyon cihazlarının üretimine yoğunlaşan, Nokia HMD ile 10 yıllık bir lisans anlaşması imzaladı.








Etiketler: Nokia  Telefonlar  Geri  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER