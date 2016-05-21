Android temelli ve “Nokia markalı” akıllı telefon ve tabletler için hazır olun.



Android temelli ve “Nokia markalı” akıllı telefon ve tabletler için hazır olun.



Öncelikle şunu söyleyelim: Nokia'nın operasyonel minvalde geçmiş zamanlardaki gibi bir geri dönüşü söz konusu değil. Ortada Microsoft ile Finlandiya'nın Helsinki şehrinde doğan HDM Global arasındaki bir işbirliği mevcut.



Microsoft yönetim kurulundan geçen açıklamaya göre; HDM Global, Avrupa'nın bazı ülkelerinde piyasaya süreceği akıllı telefon ve tabletlerde Nokia isminden faydalanabilecek. Böylece şirket, daha üst profilli müşterilere hitap etme fırsatına kavuşacak. Bir cihazın, bilinmeyen HDM Global ismiyle satışa sunulması ile artık efsanesi yitip gitmiş olsa da, Nokia ismiyle satışa sürülmesi arasında kayda değer farklar mevcut.



Söz konusu modellerde, Android işletim sisteminden faydalanılacak. Böylece eski telefon devi ile Microsoft arasındaki son köprüler de atılacak. Bilindiği gibi Amerikalı teknoloji devi, akıllı telefonlardan Nokia markasını da söküp atmıştı. Finlandiyalı eski dev, şimdilerde telekomünikasyon, baz istasyonlar ve akıllı cihaz aksesuarları üstünde çalışmalar yürütmekle sınırlı kalıyor. Gerçi, eski dünya bir numarası, akıllı sağlık cihazları sektöründe de pay sahibi olmak için alımlar yürütüyor.



HDM Global'ın hamlesi, nostaljiyi sevenler ve geçmişini unutmayanlar için ufak da olsa bir teselli. Ne de olsa, bu şirket, çoğumuzun kullandığı ilk cep telefonu ve ilk göz ağrımış olmuştu. 3210, 3310, 8110 gibi efsanevi cihazlar, bir zamanlar çoğumuzun hayalini süslemişti. Motorola gibi, eski dünya bir numarası da asla unutamayacağız markalardan biri. Keşke çağa ayak uydurmayı başarabilse ve Apple ile Samsung gibi devlere layığıyla meydan okuyabilseydi.



HDM Global, söz konusu akıllı cihazların ne zaman satışa sunulacağını açıklamadı.



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