Geçtiğimiz ayın başlarında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nokia eski günlerine dönebilecek mi? İşte cevabı.







Geçtiğimiz ayın başlarında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nokia eski günlerine dönebilecek mi? İşte cevabı.



Eğer doğum tarihiniz 90'lı yıllardan öncesine dayanıyorsa, Nokia'nın o ihtişamlı günlerini çok net bir şekilde hatırlarsınız. 5110'la başlayan serüven, akıllı telefonların çıkışına kadar devam etmişti. Bir ara cep telefonu pazarının zirvesine yerleşen firma durdurulamaz gibi görünüyordu. O zamanlar “en iyisini Nokia yapar” algısı adeta zihinlere kazınmıştı. Pazardaki görünüm Nokiave diğerleri şeklinde ayrışmıştı. Peki ne oldu da Finli teknoloji devi bir anda iflasın eşiğine geldi.



Nokia'nın en büyük hatası akıllı telefonların geleceğini görememek oldu. O zamanlar Apple iPhone ile pazarı kasıp kavururken, herkes Nokia'dan da benzer bir cihaz çıkarmasını bekliyordu. Samsung ve LG gibi isimler Android çatısı altına girerken, Nokia ise Symbian ısrarında devam etti.



Finli üretici, akıllı telefon pazarı karşısında kaçınılmaz bir sona doğru ilerliyordu. Nitekim geciken hamleler de Nokia'yı kurtarmaya yetmedi. Daha sonra Microsoft çatısı altında kendine yer bulan firma, bu sefer de Windows Phonekurbanı oldu. Windows Phone'un Android ve iOS karşısında hayli sönük kalması ve 3. Parti uygulama geliştiricilerin bu işletim sistemini görmezden gelmesi Nokia'yı kaçınılmaz sona doğru götürdü.



Sonuç olarak Nokiatekrardan doğduğu topraklara yani Finlandiya'ya geri döndü. Peki bir zamanların efsanevi cep telefonu markası eski günlerine geri dönebilecek mi? Açıkçası Nokia ne şimdi ne de gelecekte o eski günlerine asla dönemez. Pazarda Appleve Samsunggibi güçlü isimler varken, Nokia'nın tekrardan pazarı ele geçirmesi, dahası “Nokiave diğerleri” kategorisine erişmesi pek de olası görünmüyor.



Finli üretici yönünden şu aralar işler yolunda görünüyor. Çinde satışa sunduğu ilk akıllı telefonu yoğun ilgi gördü. Önümüzdeki günlerde satışa sunacağı diğer orta segment modeller de iş yapacak gibi görünüyor. Hatta yeni 3310bile son derece başarılı satış rakamlarına imza atabilir. Fakat bunların hiçbiri Nokia'yı zirveye yerleştirmeye yetecek gibi görünmüyor. Yine de bekleyip göreceğiz.



Ofis çalışanları masa başından kurtuluyor