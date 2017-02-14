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Nokia, Comptel'i Satın Almayı Düşünüyor
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nokia, comptel'i satın almayı düşünüyor

NOKİA, COMPTEL'İ SATIN ALMAYI DÜŞÜNÜYOR

Akıllı telefon dünyasında farklı bir şekilde dönmeyi planlayan bir zamanların teknoloji devi Nokia, yazılım alanında ünlü olan Comptel'i bünyesine katarak stratejik bir hamle yapmak istiyor.

Tarih : 14 Şubat 2017, 10:42
Puan Ver : Nokia, Comptel'i Satın Almayı Düşünüyor(5/10)5


Akıllı telefon dünyasında farklı bir şekilde dönmeyi planlayan bir zamanların teknoloji devi Nokia, yazılım alanında ünlü olan Comptel'i bünyesine katarak stratejik bir hamle yapmak istiyor.



Bir zamanların telefon konusunda dev isimlerinden biri olan Nokia, akıllı telefon pazarına ise çok keskin dönüşler ile girmeyi planlıyor. Şirketin bu doğrultudaki planları arasında yazılım devi Comptel'i bünyesine katma hamlesi bulunuyor. Bu hamle için 347 milyon dolar gibi bir rakam ayrılmış durumda.



Telekomünikasyon konusunda uzmanlaşmış  yazılım şirketlerinden biri olan Comptel'in yazılımları, 90 ülkede 300'den fazla operatör tarafından tercih ediliyor ve dünyadaki günlük mobil veri kullanımının %20'si bu yazılımlar üzerinden işliyor. Nokia da rakibi Ericsson ve Huawei gibi çeşitli operatörlerin, mobil ağları için altyapı ekipmanı ve hizmet sunuyor. Bu satın alımla şirketi bir adım öne geçirecek.



Sonuç olarak daha kesin olarak gerçekleşmese de bu tip stratejik hamleler Nokia için oldukça olumlu kararlar olacak.



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Etiketler: Nokia  Comptel  İ  Satın  Almayı  Düşünüyor    haber

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