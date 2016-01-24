Şirketten ayrılan Elop, tekrar Nokia'nın başına geçecek ve yeni model Telefonlarıyla aramızda olacak. Yeni model cihazlarıyla ilgili videolar da yayınlayan Nokia, hemen yeni bir bombayı patlatıyor.



Bizler için en önemli bomba: Stephen Elop. Elop, Canlı Yayında iPhone fırlatarak tüm Dünya'da popüler bir Teknolojik Kahraman haline gelmişti. Ayrıca Elop demek yeni Ürün ve daha fazla Reyting anlamına geliyor.



Nokia C1 ve N1 Ortaya Çıktı



Daha önce görüntüleri birçok kez sızdırılan C1 adlı Akıllı Telefonu hazırladığı bilinen Nokia, yayınladığı bir Tanıtım Videosuyla Taşınabilir Cihaz Dünyası'na tekrar girmeye hazır olduğunun sinyallerini verdi.



1 dakika 40 saniye süren Video çoğunlukla ilham verici konuşmalar, güzel görüntüler ve marka tanıtımlarıyla dolu.



Ancak video Nokia'nın gelecekteki ürünlerine dair bazı ipuçları veriyor. İlk olarak videoda: “1:19”, Nokia'nın daha önce Foxconn'a ürettiği N1 isimli Tabletten farklı görünen yeni bir Cihazı karşımıza çıkarıyor.



Güç Tuşunun, Tabletin Sağ üst kısmında yer aldığını görüyoruz ve Tablet; tamamı Metalden oluşan bir Kasaya sahip.



Nokia'nın Sanal Gerçeklik Kamerası: OZO VR'ın da gözüktüğü Videonun sonlarına: “1.24”e doğru Selfie çeken 2 Bayanın ellerinde bir Telefonla karşılaşıyoruz. Nokia C1'den farklı görünen Telefon, Firmanın bir sonraki Akıllı Telefonu olabilir.











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