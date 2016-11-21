

Yıllar sonra kendi üreteceği telefonlar ile piyasaya çıkma hazırlığı yapan Nokia, 2017 yılı için geri sayıma geçti.



Nokia'nın HMD Global ve Foxconn iş birliği ile yeni nesil akıllı telefonlarını 2017 yılı içerisinde piyasaya süreceği onaylandı.



Nokia'nın akıllı telefon pazarında yer almak adına marka ismini lisansladığı HMD Global, MWC 2017'de yer ayırttı. Başka bir deyişle bu hamle ile cihazın görücüye çıkacağı tarih de netleşmiş oldu.











kaynak:ntv

Nokia'nın HMD Global ve Foxconn iş birliği ile yeni nesil akıllı telefonlarını 2017 yılı içerisinde piyasaya süreceği onaylandı.

Yıllar sonra kendi üreteceği telefonlar ile piyasaya çıkma hazırlığı yapan Nokia, 2017 yılı için geri sayıma geçti.

Bir dönemin parlayan yıldızı Nokia, için kuşkusuz son yıllar pek de parlak geçmedi. Ancak 2017'nin Nokia'nın yılı olabilir.