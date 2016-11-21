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nokia akıllı telefon pazarına resmen geri dönüyor

NOKİA AKILLI TELEFON PAZARINA RESMEN GERİ DÖNÜYOR

Cep telefonu birimini 2013 yılında rekor bir ücret karşılığında teknoloji devi Microsoft'a satan Nokia, pazara dönme kararı aldı.

Tarih : 21 Kasım 2016, 15:10
Puan Ver : Nokia Akıllı Telefon Pazarına Resmen Geri Dönüyor(6/10)4


Bir dönemin parlayan yıldızı Nokia, için kuşkusuz son yıllar pek de parlak geçmedi. Ancak 2017'nin Nokia'nın yılı olabilir.

Cep telefonu birimini 2013 yılında rekor bir ücret karşılığında teknoloji devi Microsoft'a satan Nokia, pazara dönme kararı aldı.

Bir dönemin parlayan yıldızı Nokia, için kuşkusuz son yıllar pek de parlak geçmedi. Ancak 2017'nin Nokia'nın yılı olabilir.

Yıllar sonra kendi üreteceği telefonlar ile piyasaya çıkma hazırlığı yapan Nokia, 2017 yılı için geri sayıma geçti.

Nokia'nın HMD Global ve Foxconn iş birliği ile yeni nesil akıllı telefonlarını 2017 yılı içerisinde piyasaya süreceği onaylandı.

Nokia'nın akıllı telefon pazarında yer almak adına marka ismini lisansladığı HMD Global, MWC 2017'de yer ayırttı. Başka bir deyişle bu hamle ile cihazın görücüye çıkacağı tarih de netleşmiş oldu.


 


 


kaynak:ntv












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