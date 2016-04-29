Telefon sektörünün efsane ismi Nokia akıllı saat ile tekrar karşımıza çıkacak dersek ne dersiniz? Nokia'dan telefon sektörüne hızlı bir giriş beklenirken, akıllı saat gelecek gibi duruyor.



Telefon sektörünün efsane ismi Nokia akıllı saat ile tekrar karşımıza çıkacak dersek ne dersiniz? Nokia'dan telefon sektörüne hızlı bir giriş beklenirken, akıllı saat gelecek gibi duruyor.



2014 yılında Microsoft tarafından satın alındıktan sonra sadece giriş seviyesindeki cep telefonları ile karşımıza çıkan Nokia, geçtiğimiz ay Android işletim sistemli akıllı telefonu ile gündeme gelmişti. Söz konusu telefonla ilgili sessizliğini koruyan Nokia akıllı saat ile bu sessizliği bozabilir.



Nokia akıllı saat mi üretecek?



Basına yansıyan son iddialara göre Finlandiya merkezli şirket, önümüzdeki dönemlerde bir akıllı saat ile tekrar sevenlerinin karşısına çıkacak. Ekim 2015'te ilk defa saat üreteceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Şimdi bu söylentiler tekrar basında ortaya çıkmaya başladı.



Nokia daha önce Fransa merkezli bir akıllı saat ve bileklik üreticisini bünyesine katması ile dikkat çekmişti. Firma akıllı saat dışında sporcular için çeşitli takip cihazları üretmesi ile akıllara bazı soru işaretlerini getirdi. Soru gayet basit. Nokia akıllı saat üretmeye mi hazırlanıyor?



Saatin Android Wear veya Apple Watch gibi uygulama desteği haricinde sağlık konusunda bazı yenilikler sunması bekleniyor. Yani Nokia, kullanıcıların dikkatini sağlık konusuna yoğunlaşarak çekmeye çalışacak. Henüz nasıl bir ürün beklendiğine dair konsept bir çizim veya resmi açıklamalar yok. Gelişmeleri gündeme taşımaya devam edeceğiz.



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