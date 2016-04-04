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nokia a1 akıllı telefon ile pazara dönmek istiyor

NOKİA A1 AKILLI TELEFON İLE PAZARA DÖNMEK İSTİYOR

Efsane firmalardan biri olan Nokia yeniden hayatımıza girmek istiyor ama bunun için tabiki biraz daha sabretmemiz gerekli.

Tarih : 04 Nisan 2016, 10:29
Puan Ver : Nokia A1 Akıllı Telefon İle Pazara Dönmek İstiyor(8/10)10


 Efsane firmalardan biri olan Nokia yeniden hayatımıza girmek istiyor ama bunun için tabiki biraz daha sabretmemiz gerekli.



2013 yılında mobil cihazlar bölümünü Microsoft'a satan firma uzun süre sessizliğini korumuştu. Anlaşmaya göre Nokia markalı bir telefon üretebilmesi için 2016 yılını bekleyen firma artık son dakikaları saymaya başladı.



Finlandiyalı elektronik devi, 2016 yılı ikinci yarısında Android işletim sistemli bir akıllı telefon piyasaya sunmak istediklerini daha önce  dile getirmişti. Nokia A1 adını alması beklenen  akıllı telefon, ufaktan kendisini göstermeye başladı.



Nokia daha çok orta üst seviyeye hitap eden bir telefon piyasaya sürmeyi düşünüyor. 5.5 inç Full HD ekrana sahip olacak cihaz Snapdragon 652 yonga seti ile hayat bulacak. Polikarbonat yapıya sahip olacak cihaz Android 6.0 ile gelecek ve Z Launcher arayüzüne sahip olacak.



Uzun zamandan beri piyasada olmayan Nokia orta seviye bir modelle yeniden hayat bulmak istiyor. Modelin en erken IFA 2016 fuarında tanıtılması bekleniyor.



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Etiketler: Nokia  A1  Akıllı  Telefon  İle  Pazara  Dönmek  İstiyor    haber

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