Efsane firmalardan biri olan Nokia yeniden hayatımıza girmek istiyor ama bunun için tabiki biraz daha sabretmemiz gerekli.



Efsane firmalardan biri olan Nokia yeniden hayatımıza girmek istiyor ama bunun için tabiki biraz daha sabretmemiz gerekli.



2013 yılında mobil cihazlar bölümünü Microsoft'a satan firma uzun süre sessizliğini korumuştu. Anlaşmaya göre Nokia markalı bir telefon üretebilmesi için 2016 yılını bekleyen firma artık son dakikaları saymaya başladı.



Finlandiyalı elektronik devi, 2016 yılı ikinci yarısında Android işletim sistemli bir akıllı telefon piyasaya sunmak istediklerini daha önce dile getirmişti. Nokia A1 adını alması beklenen akıllı telefon, ufaktan kendisini göstermeye başladı.



Nokia daha çok orta üst seviyeye hitap eden bir telefon piyasaya sürmeyi düşünüyor. 5.5 inç Full HD ekrana sahip olacak cihaz Snapdragon 652 yonga seti ile hayat bulacak. Polikarbonat yapıya sahip olacak cihaz Android 6.0 ile gelecek ve Z Launcher arayüzüne sahip olacak.



Uzun zamandan beri piyasada olmayan Nokia orta seviye bir modelle yeniden hayat bulmak istiyor. Modelin en erken IFA 2016 fuarında tanıtılması bekleniyor.



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