Bu yıl çıkacak yeni Nokia telefonları gösteren yeni bir video sızdırıldı. Bu videoda Nokia 8 ve henüz adı bilinmeyen yeni bir model açıkça görülüyor.



Bu yıl çıkacak yeni Nokia telefonları gösteren yeni bir video sızdırıldı. Bu videoda Nokia 8 ve henüz adı bilinmeyen yeni bir model açıkça görülüyor.



Nokia markası taşıyan telefonları çıkaran HMD Global şirketi, bu yıl birçok yeni telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yeni Nokia telefonlardan üçü MWC 2017'de tanıtılmıştı. Diğerleri henüz resmen tanıtılmadı ama gelen sızıntılar sayesinde bu telefonlar hakkında da ilk detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak da Nokia 8 ve henüz adı bilinmeyen yeni bir modelin görüntüleri internete sızdırıldı.



Nokia 8 ve görüntülerde yer alan diğer telefon, daha önce resmen tanıtılan Nokia 3 ve Nokia 5'in yanında yer alıyor. Adını bilmediğimiz bu telefon Nokia 6'ya benziyor ama arka panelinde farklı bir kamera tasarımına sahip. Bu da telefonun daha önce hiç görülmeyen Nokia 7 olabileceğini düşündürüyor. Sızıntılarıyla tanınan Evan Blass'in paylaştığı videonun yıllardır Nokia ile çalışan bir kaynaktan geldiği söyleniyor. Yani anlayacağınız bu görüntülerin gerçekliği tartışmalı değil. Nokia yeni telefonları gerçekten de böyle görünecek.



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