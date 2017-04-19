Bu yılın ikinci yarısında satışa çıkması beklenen Nokia 8 ve Nokia 9'u gösteren çizimler sızdırıldı. Bu çizimler telefonların tasarımları hakkında ilginç detaylar barındırıyor.



Bu yılın ikinci yarısında satışa çıkması beklenen Nokia 8 ve Nokia 9'u gösteren çizimler sızdırıldı. Bu çizimler telefonların tasarımları hakkında ilginç detaylar barındırıyor.



Uzun bir aranın ardından piyasaya geri dönen Nokia telefonlarının sayısı hızla artıyor. Nokia markalı telefonları çıkaran HMD Global, bu yılın başında dört yeni akıllı telefon çıkarmıştı. Gelen haberlere göre bunlara yılın ikinci yarısında yenileri de katılacak. HMD Global'ın çıkaracağı bu yeni telefonlar arasında Nokia 8 ve Nokia 9 da yer alıyor.



Bu yılın ikinci yarısında çıkması beklenen bu telefonlara ait çizimler internete sızdırıldı. Nokia 8 ve 9'a ait bu çizimler telefonların tasarımları hakkında bazı ilginç detaylar ortaya çıkardı. Bu çizimlere bakacak olursak her iki telefonda son derece ince çerçeveli, uçtan uca ekranlara sahip. Dikkat çeken bir diğer detay da telefonun arka yüzünde alt alta duran çift kamera bulunması. Ayrıca Nokia 9'un çizimleri bu premium telefonda parmak izi okuycunun yanı sıra bir de göz tarayıcı olacağını gösteriyor.



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