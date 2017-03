Geçtiğimiz hafta sona eren Mobil Dünya Kongresi'nde sahne alan Finli üretici, amiral gemisi modeli Nokia 8 için tekrardan sahneye çıkmaya hazırlanıyor.



Geçtiğimiz hafta Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin en dikkat çeken firmalarından birisi de HMD Global bünyesinde tekrardan küllerinden doğmaya çalışan Nokia'ydı. Nokia'nın Mobil Dünya Kongresi'nde 3 farklı model tanıtması bekleniyordu. Bu modellerden en az birisinin amiral gemisi sınıfında olacağı tahmin ediliyordu. Tabi ki beklenen olmadı. Finli üretici üst segmente hitap eden Nokia 8modelini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmadı.



Bunun ana nedeni olarak, Qualcomm'un üst düzey yonga seti Snapdragon 835'te önceliği Samsung'a vermesi sebep gösterildi. Nokia, MWCile yeni amiral gemisi modelinin çıkışı arasında çok fazla süre olacağından, yeni telefonu için özel bir etkinlik düzenleme kararı aldı.



Çin'den gelen haberlere göre, Finli üretici yeni amiral gemisi modeli Nokia 8'i Haziran ayı içerisinde satışa sunmayı planlıyormuş.



Nokia'nın Mayıs ayında Nokia 8için özel bir etkinlik düzenleyeceği ve telefonu bu etkinliğin akabinde. Haziran ayında satışa sunacağı iddia ediliyor.



Finli cep telefonu üreticisinin, yeni amiral gemisi modelini 2 farklı varyasyonda satışa sunacağı, bu modellerin sadece RAMve depolama alanı bazında birbirlerinden ayrılacağı da söylentiler arasında.



Dip not olarak Nokia 8'in fiyatı hakkındaki bilgileri de verelim. Aynı kaynağın iddialarına göre Nokia 8'in pahalı olan versiyonu 652 dolardan, ucuz olan versiyonu ise 579 dolardan satışa sunulacak. Her iki modelin de Snapdragon 835yonga seti ve benzer teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.



Nvidia Shield ve Shield K1 güncellendi