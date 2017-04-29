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nokia 8 nasıl görünecek?

NOKİA 8 NASIL GÖRÜNECEK?

Bu yaz çıkacak yeni Nokia telefonlar arasında yer alan Nokia 8 nasıl görünecek? Hazırlanan yeni konsept tasarımı bizi nasıl bir telefonun beklediğini gösteriyor.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:57
Puan Ver : Nokia 8 Nasıl Görünecek?(9/10)6


Bu yaz çıkacak yeni Nokia telefonlar arasında yer alan Nokia 8 nasıl görünecek? Hazırlanan yeni konsept tasarımı bizi nasıl bir telefonun beklediğini gösteriyor.



Nokia markalı telefonları çıkaran HMD Global, bu yılın ilk yarısı bitmeden yeni Nokia telefonların çıkacağını duyurmuştu. Bir iki ay içinde çıkacak bu yeni Nokia telefonlarından biri de Nokia 8 olacak. Telefon henüz resmen tanıtılmadı ama telefonla ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladı. Gelen bu sızıntıları ve çizimleri değerlendiren Concept Creator, telefonun nasıl görüneceğini gösteren yeni bir konsept tasarımı hazırladı.



Yayınlanan bu konsept görüntülere bakılırsa Nokia 8'in arka yüzünde alt alta duran çift kamera ve çift LED flash yer alacak. Telefonun ön yüzünde ise parmak izi sensörü de barındıran Home tuşu bulunacak. Bu konsept tasarımında dikkat çeken bir diğer detay da neredeyse çerçevesiz gibi duran uçtan uca ekran. Güç ve ses tuşları ise telefonun sağ tarafında yer alıyor. Yayınlanan bu fotoğraf gösteriyor ki Nokia 8 tasarım olarak aynı dönemde çıkacak Nokia 9'la oldukça benzer olacak.



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