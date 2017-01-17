

HMD Global, Nokia markalı akıllı telefon ve tablet üretme hakkını Microsoft'tan 350 milyon dolara satın almış ve Aralık 2016'da nostalji kokan Nokia 150‘nin duyurusuyla nostalji severlerin adeta aklını almıştı. Şimdiyse hız kesmeden son sürüm Androidli ve tam dokunmatik ekrana sahip Nokia 6 adlı yeni telefonunu tanıtarak büyük bir heyecan yarattı. Nokia 6, ABD'de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES'te tanıtıldı ama en azından şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulacak. Daha sonra tam donanımlı Androidli Nokia telefonu raflarda görmemiz mümkün olacak.



Nokia 6'nın teknik özelliklerine gelecek olursak; 1920×1080 piksel çözünürlüklü 5,5 inç 2.5D Gorilla Glass ekran, 4GB RAM, Snapdragon 430, 16 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve 64 GB depolama alanı gibi hiç de fena olmayan özellikleri bulunduğunu söyleyebiliriz.



Tek parça alüminyum kasadan üretilen Nokia 6'nın tam olarak ne zaman satışa sunulacağı belli değil fakat satışa çıkacağı kesin. Fiyatı 1699 CNY yani 900 TL civarında bir bedelle satışa sunulması hedeflenen telefon cebe de uygun duruyor. HMD Global yetkililerinin paylaştığı rakamlara göre Çin pazarında 552 milyon akıllı telefon kullanıcısı ve bu sayının yıl sonunda 593 milyona ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla HMD Global bu büyük pazardan küçük de olsa bir pay kapmak istiyor ve Nokia 6'yı 200 milyon aktif müşterisi olan e-ticaret sitesi JD.com işbirliğiyle satışa sunacağını belirtiyor. Peki bu çeşitlerin devamı gelecek mi diye aklınızda soru işaretleri beliridiyse hemen onları da yok edelim, şirket yılın ilk yarısında yeni telefonların geleceğini de söyleyerek bekleyenlerinin yüzünü güldürüyor.



Nokia'nın marka olarak Çin'de nasıl bir durumda olduğu ya da olacağı muamma fakat Çin'in dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Çin'in bu konuda oldukça rekabetçi olduğunun da altını çizmek gerek. Huawei ve Xiaomi gibi iddialı ve büyük Çinli üreticilerin yanında çok sayıda küçük çaplı Android telefon üreticisinden bahsedersek HMD Global'nin iddiasıyla birlikte pazar büyük olsa da işinin oldukça zor olduğunda aslında herkes hemfikir.