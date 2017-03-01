

HMD Global, tasarım, kalite ve deneyim açısından yeni standartlar getiren yeni nesil Nokia 3310 telefonunu Mobil Dünya Kongresi öncesinde tanıttı.



Nokia 3310 ilk kez Eylül 2000'de piyasaya sürüldükten sonra 126 milyon orijinal 3310 telefonu sattı. IPhone'tan önceki bir zamandı ve Nokia, Snake gibi basit oyunla telefon üzerinde bir devrim yaptı. Nokia-marka telefon üreticisi HMD sayesindeşimdi 3310, daha modern bir türe dönüşerek nostaljik bir dönüş yapıyor. Selefi gibi, hala Nokia 33 10 olarak anılacak, ancak bu sefer Nokia 3310'un 2.4 inçQVGA ekranı, 2 megapiksellik bir kamerası ve hatta bir microSD yuvası var. Ayrıca 30+ yazılımı üzerinde çalıştırıyor.



Bu özellikler hala modern telefon standartlarımız açısından oldukça basit, ancak bu durum telefonun bir güzelliği. Eski 3310'un tuğlaya benzer sağlamlığından farklı olarak, modern varyant biraz daha küçük, daha ince ve daha hafif. Bu sefer de parlak sarı ve kırmızı renklerle, mat grimsi ve koyu mavi modellerle daha renkli bir yaşam tarzı sunuyor.



Cihaz üzerinde Opera Mini web tarayıcısıbulunuyor fakat ürünün gerçek satış amacı pil ömrü. Birçok özellikli telefonda olduğu gibi, Nokia 3310'da bekleme süresi 31 saat ve 22 saatlik konuşma süresine sahip. fazla miktarda miktarda pil ömrü var. Ancak telefon üzerinde Snapchat veya Facebook çalıştırmayacağınız için pil ömrünüzü de korumuş olacaksınız. HMD yeni Nokia 3310‘u bu yıl 49 avrodan ikinci çeyrekte satışa sunmayı planlıyor.



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