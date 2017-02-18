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nokia 3 özellikleri sızdırıldı

NOKİA 3 ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Nokia 6 ve Nokia 5'in ardından, Finli üreticinin giriş segmentine hitap eden Nokia 3 modeli de ortaya çıktı. İşte Nokia 3 özellikleri ve fazlası.

Tarih : 18 Şubat 2017, 10:08
Puan Ver : Nokia 3 Özellikleri Sızdırıldı(8/10)6


Nokia 6 ve Nokia 5'in ardından, Finli üreticinin giriş segmentine hitap eden Nokia 3 modeli de ortaya çıktı. İşte Nokia 3 özellikleri ve fazlası.



HMD Globalçatısı altındaMWC'de boy gösterecek olan Nokia'nın giriş segmentine hitap eden modelininin özellikleri geçtiğimiz saatlerde internete sızdırıldı.Nokia 3 özellikleribaz alındığında,Nokia 5'e yakın bir çizgide görünse de, kullandığı yonga seti itibariyle giriş seviyesine hitap eden bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.



Gücünü Qualcommimzalı Snapdragon 425yonga setinden alan Nokia 3, GPUolaraksa Adreno 308'den faydalanıyor. Aynı Nokia 5'te olduğu gibi 720p çözünürlüğünde 5.2 inçlik bir ekranla gelecek olan cihazın RAM miktarı ise 2GB.



13 MP'lik ana kameraya 5 MP'lik ön kameranın eşlik ettiğiNokia 3, 16 GB'lık dahili depolama alanına sahip.



Nokia 3 özellikleriile Nokia 5'in özelliklerini karşılaştırdığımızda neredeyse aradaki tek farkın kullanılan yonga setinden kaynaklandığını söylemek mümkün. Elbette teknik özellikler arasındaki fark bu kadar az olunca, iki model arasındaki fiyat farkı da az oluyor.



Eğer söylentiler doğruysa Nokia 5ile Nokia 3arasında yalnızca 50 Euro civarında bir fark olacak. Gerçi Euro olarak yazıldığında az gibi görünse de iş TL'ye geldiğinde bu rakam 200 gibi bir sayıya dönüşebiliyor.



Sonuç olarak, Nokia 3 özellikleribaz alındığında, telefonu sadece sosyal medya ve benzeri aktivitelerde kullananlar için uygun görünüyor. Yine de MWC'yi bekleyip, telefonun kesinleşen özellik ve fiyatını öğrenmek en doğrusu olacaktır.



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Etiketler: Nokia  3  Özellikleri  Sızdırıldı    haber

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