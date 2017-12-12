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Noel ve Şeb-i Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı

NOEL VE ŞEB-İ ARUS'U AYNI ETKİNLİKTE KUTLAYACAK OLAN BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNE TEPKİ YAĞDI

CHP'li Beşiktaş Belediyesi, Hz. Mevlana'nın ölüm yıl dönümü olan Şeb-i Arus ve Noel'i aynı etkinlikte kutlayacak. Etkinliğin duyurulmasının ardından belediyeye sosyal medyadan tepki yağdı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı(10/10)6

CHP'li Beşiktaş Belediyesi, Fulya Sahne Sanatları Tiyatrosu'nda 13 Aralık Çarşamba günü Noel ve Şeb-i Arus etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Etkiliğin duyurulmasının ardından belediyeye tepki yağdı.

MEVLEVİLER DÜĞÜN GÜNÜ OLARAK KUTLUYOR

Şeb-i Arus, Hz. Mevlana'nın ölüm yıl dönümü. Mevlevi felsefesine göre bugün, Hz. Mevlana'nın hakka yani Allah'a kavuştuğu gün. Bu nedenle 17 Aralık'a denk gelen Şeb-i Arus günü, Mevleviler tarafından düğün günü olarak kutlanıyor.

NOEL'İ HRİSTİYANLAR BAYRAM OLARAK KUTLUYOR

Noel ise Hristiyanlar tarafından Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ediliyor ve bayram olarak kutlanıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Şeb-i Arus'la, Hristiyanların bayramı olan Noel'in ortak bir etkinlikle anılıyor olması ise sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

İşte tepki dolu paylaşımlardan bazıları:

2014 YLINDA DA KİLİSEDE ŞEB-İ ARUS ETKİNLİĞİ YAPILMIŞTI

Hatırlanacağı gibi 2014 yılında Ortaköy'deki Surp Asdvadzaddin Ermeni Kilisesinde yine Beşiktaş Belediyesinin öncülüğünde Şeb-i Arus kutlaması yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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