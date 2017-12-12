Nobelli ekonomist Robert Shiller, "Tüm birikiminizi Bitcoin'e koymayın. Bununla biraz oynamak oyun gibi bir şey. Bu finansal piyasaları sürükleyen şeyin bir parçası. Bu bir keyif" dedi.

Nobelli ekonomist Robert Shiller, Bitcoin ile ilgili olarak bağlantıların sadece ekonomik olmadığını, psikolojik olduğunu belirtti. Shiller, "Hayatınızdaki tüm birikimleri buna koymayın. Bununla biraz oynamak oyun gibi bir şey. Bu finansal piyasaları sürükleyen şeyin bir parçası. Bu bir keyif" dedi.

DEVRE KESİCİLER ÖNLEM ALDI

Bitcoin vadelileri bugün işlem görmeye başlarken, ilk günde vadelilerde açılış fiyatına kıyasla yüzde 26'lık artış kaydedildi. Bu durum devre kesicilerin ilk günden devreye girmesine yol açtı.

Nobelli ekonomist Shiller, Bitcoin ile ilgili olarak bağlantıların sadece ekonomik olmadığını, psikolojik olduğunu belirtti. Shiller, "Bu durum akla borsa ve gayrimenkul piyasalarının çöküşü dahil olmak üzere finansal krizleri getiriyor" diye konuştu.

BİR BAŞKA NOBELLİ STIGLITZ UYARMIŞTI

Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz yaptığı açıklamada başta Bitcoin olmak üzere dijital para birimlerinin tehlikelerine işaret ederek, "Bitcoin'in bir anlamı yok, hemen yasaklanmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada