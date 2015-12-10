NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLDİ
Nobel Barış Ödülü verilen Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törende, Norveç Kralı'nın elinden ödüllerini aldı. Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar ise İsveç'in başkenti Stockholm'de TSİ 17.30'da düzenlenecek törenle ödülünü alacak.
Oslo'daki ödül töreninin açılısında bir konuşma yapan Norveç Nobel Komitesi Başkanı Kaci Kullmann Five, ödüle layık görülen Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'nün, 21 partiyi bir araya getirerek siyasi çözüm konusunda ulusal diyaloğa yol açan katkılarını anlatarak dini partiler ile seküler partiler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Five konuşmasını Martin Luther King'in ''Karanlıkları karanlıklar kovamaz. Ancak aydınlık kovabilir. Nefret nefreti yok edemez. Nefreti ancak sevgi kovabilir'' sözleri ile tamamladı.
Tunus Genel Sendikası, Tunus İnsan Hakları Örgütü, Tunus Hukukçular Birliği ile Tunus Endüstri ve Ticaret Konfederasyonu'nun oluşturduğu Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü, Arap Baharı sürecinde ülkelerinde demokrasinin yerleşmesi için yaptıkları katkılardan dolayı ödüle layık görülmüştü.
Dörtlü adına ödülü Abdessattar Ben Mousa, Quided Bouchamaoui, Mohamed Fadhel Mahfoud ve Houcıne Abassi birlikte kabul etti.
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