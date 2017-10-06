NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ, NÜKLEER SİLAHLARIN KALDIRILMASINA YÖNELİK ULUSLARARASI KAMPANYAYA GİTTİ
2017 Nobel Barış Ödülü, kısaca ICAN olarak bilinen Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya'ya verildi.
2017 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Ödül bu yıl tek bir kişiye verilmedi. Ödülü "Nükleer Silahların Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Kampanya" kazandı.
Nobel heyeti, ICAN'i 'Nükleer silahsızlanma için yürütülen sivil toplum girişimlerine öncülük eden yapı' olarak niteledi.
Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, "ICAN, bu ödülü nükleer silahların yol açabileceği insani felaketlere dikkat çekmek için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla alıyor" diye konuştu.
"DAHA FAZLASI YAPILMALI"
Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, ABD, Rusya İngiltere, Fransa ve Çin'in şuana kadar nükleer silahların kullanımına ilişkin önemli adımlar attığını, ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.
ICAN, nükleer silahların tamamen yasaklanmasını sağlayan bir anlaşmanın imzalanması için çalışıyor. En az 60 ülke ve 200'ün üzerinde organizasyon ICAN'i destekliyor.
215 KİŞİ, 103 KURUM ADAY GÖSTERİLMİŞTİ
Bu yılki Nobel Barış Ödülü için 215 kişi ve 103 kurum aday gösterilmişti.
GEÇEN YIL KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI ALMIŞTI
Geçtiğimiz yıl, ülkesindeki 50 yıllık iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
Komite, ödülün aynı zamanda yaşadıkları büyük güçlükler ve suistimallere karşın adil bir barış umudundan vazgeçmeyen Kolombiya halkına, sivil savaşın sayısız kurbanının yakınlarına ve barış sürecine katkıda bulunan tüm taraflara bir armağan olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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