Ödüle Tunus Ulusal Diyalog Komitesi layık görüldü. Ödülün, aralarında Papa Françesko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel dahil birçok tanınmış ismin bulunduğu kişi ya da kurumların yerine Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verilmesi sürpriz olarak yorumlandı.



Tunus'taki dört ayrı sivil toplum örgütünün oluşturduğu Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü, "2011'deki Yasemin Devrimi'nden sonra çoğulcu demokrasinin tesisi için yaptığı katkıdan ötürü" ödüle layık görüldü.







Ödülün, aralarında Papa Françesko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel dahil birçok tanınmış ismin bulunduğu kişi ya da kurumların yerine Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verilmesi sürpriz olarak yorumlandı.







Sekiz milyon İsveç kronu (Yaklaşık 1 milyon dolar) değerindeki Nobel Barış Ödülü, diğer alanlardaki ödüllerle birlikte, 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.