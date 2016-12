Son üç yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan ve bu yılın en büyük oyunu olması, muhtemelen de yılın oyunu seçilmesi beklenen No One's Sky'ın bittiğini ve yayın sürecine girdiğini, yapımcısı Hello Games'ın kurucusu Sean Murray, Twitter hesabından duyurdu. Bir de ofisteki kutlama anından fo



Son üç yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan ve bu yılın en büyük oyunu olması, muhtemelen de yılın oyunu seçilmesi beklenen No One's Sky'ın bittiğini ve yayın sürecine girdiğini, yapımcısı Hello Games'ın kurucusu Sean Murray, Twitter hesabından duyurdu. Bir de ofisteki kutlama anından fotoğraf yükleyen Sean Murray, oyunun 9 Ağustos'ta piyasada olacağını doğruladı.



No One's Sky, tamamen matematik formülleri ile sonsuz sayıda güneş sisteminden ve komşu galaksiler ve muhtemel paralel evrenlerden oluşan sonsuz bir uzay haritası içeriyor. Oyun bu sonsuz haritada, oyunculara zengin ve heyecanlı keşif imkanları sunmayı vadederken, oyun içindeki yapay zeka yönetimindeki fraksiyonlar arasında büyük savaşlar yaşanacağı da iddia ediliyor. Oyunun arkasında çok büyük bir “sektör desteği” de bulunuyor. Efsanevi uzay simülasyonu serisi Elite'ın yapımcısı, İngiliz Kraliçesi tarafından Elite serisi nedeniyle takdir edilerek Sir ilan edilen David Braben oyundan övgüyle bahsedip piyasaya çıkmasını heyecanla beklediğinin altını çizerken, Wing Commader serisinin yapımcısı ve yeni oyunu Star Citizen ilen oyun severlerden 100 milyon dolarlık ön sipariş alan oyun yapımcısı Chris Roberts da Hello Games'in oyununu çok yakından takip ettiğini ve oynamak için sabırsızlandığını belirten bir mektup yayınlamıştı.



Öte yandan, Sony'de PlayStation departmanının en önemli yöneticilerinden Adam Boyes'ın video oyun piyasasındaki bağımsız oyun yapımcıları ile çok yakın ilişkiler içinde olduğu ve bu yapımcıları PS4 ve Vita için oyunlar yapmaya teşvik ettiği biliniyor ve piyasada Boyes'in No One's Sky'ın yapım firması Hello Games'in gizli yatırımcılarından biri olduğu yönünde dedikodular henüz sıcakken, Boyes'ın oyunun bittiğinin açıklanmasının ardından Sony'den istifa ettiğini duyurması şüphelerin yükselmesine neden oldu. Boyes'ın Hello Games'in önünü açacak yeni manevralar yapmak için Sony'den ayrıldığı ve üç sene önce küçük bir bodrum katında zor şartlarda işe başlayan Hello Games'i No Man's Sky sayesinde, aynı Bethesda gibi, mutli milyar dolarlık bir oyun yapımcısına dönüştürmek için çalışacağı tahmin ediliyor.



Kısacası, video oyun tarihinde çok önemli bir yere sahip olacağının işaretlerini veren No Man's Sky artık yayına hazır ve dağıtım kanallarının sunucularına yüklenmeye başladı.