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no man's sky'ın yapımcısı ortaya çıktı

NO MAN'S SKY'IN YAPIMCISI ORTAYA ÇIKTI

Yapım aşamasında olduğu yıllar boyunca büyük bir heyecan yaratarak Ağustos ayında piyasaya çıkan, çok da büyük satış rakamlarına ulaşan ancak aynı zamanda büyük hayal kırıklığı yaşatan video oyunu No Man's Sky'ın yapımcısı Sean Murray, sonunda konuştu.

Tarih : 28 Kasım 2016, 10:39
Puan Ver : No Man's Sky'ın Yapımcısı Ortaya Çıktı(8/10)7


Yapım aşamasında olduğu yıllar boyunca büyük bir heyecan yaratarak Ağustos ayında piyasaya çıkan, çok da büyük satış rakamlarına ulaşan ancak aynı zamanda büyük hayal kırıklığı yaşatan video oyunu No Man's Sky'ın yapımcısı Sean Murray, sonunda konuştu.



No Man's Sky piyasaya çıktığından beri eleştirilere cevap vermeyen, medyaya çıkmayan, açıklama yapmayan ve tam anlamıyla ortadan kaybolan Hello Games ve kurucusu Sean Murray, nihayet oyun hakkında önemli bir açıklama yaptı.



Oyunu geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Sean Murray, önümüzdeki günlerde oyuna önemli bir güncelleme yapacaklarını ve üs kurma özelliğini ekleyeceklerini açıkladı.



Üs kurma özelliğinin, oyuna ekleyecekleri çok uzun bir eklenti listesindeki ufak bir parça olduğunun da altını çizen Sean Murray, Hello Games'in küçük ekibinin tüm enerjisi ile oyunu geliştirmek için çalıştığını vurguladı.



Geçtiğimiz haftalarda da, oyunun tanıtımı ve pazarlanmasında büyük rol oynayan Sony'nin oyun bölümü başkanı medyaya yaptığı açıklamada, oyunun büyük ilgi görmesinden kendisinin de rolü olduğunu ancak Hello Games'in oyunu geliştirerek verdikleri sözü tutacağını açıklamıştı.



Öyle görünüyor ki, önümüzdeki aylarda No Man's Sky'da önemli gelişmeler olabilir ve oyun, eksik yanlarını kapatarak yeniden büyük ilgi görmeye başlayabilir.



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