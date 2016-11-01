2016 yılının en çok merak edilen oyunlarından olan ve büyük eleştiriler alsa da önemli bir başarı yakalan No Man's Sky ne kadar sattı? Steam'den gelen satış rakamı haberimizde.



2016 yılının en çok merak edilen oyunlarından olan ve büyük eleştiriler alsa da önemli bir başarı yakalan No Man's Sky ne kadar sattı? Steam'den gelen satış rakamı haberimizde.



Video oyun dünyasının son yıllarda en çok beklenen, en çok merak uyandıran oyunu olarak ilgi çeken ancak piyasaya çıktıktan sonra çok ağır eleştiriler alan No Man's Sky hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor.



Oyunun bağımsız yapımcısı Hello Games, oyundaki özellikler hakkında yanıltıcı reklam yapmakla ve insanları kandırmakla suçlanırken, İngiltere'nin Reklam Standartları Otoritesi (ASA), gelen şikayetler üzerine oyun hakkında soruşturma açmaya karar verdi. Şikayetlerin temelini ise oyunun Steam sayfasında “vadedilen” özelliklerin, oyunun içinde yer almayışı oluşturuyor.



Oyunun yapımcısı Hello Games'in kurucusu Sean Muray, oyun piyasaya çıkmadan önceki röportajlarında çok sayıda cezbedici özellikten bahsetmiş, hatta iki oyuncunun oyun içinde birbirini görebileceğini ama birbirlerini tanımasının zor olacağını dile getirmişti. Ancak oyun piyasaya çıktıktan sonra oyuncuların aynı noktada bulunsalar bile birbirlerinin görmelerinin imkansız olduğu anlaşılmıştı. Bir yandan bu soruşturma devam ederken bir yandan da oyun oynanmaya devam ediyor.



Playstation 4 ve PC platformuna çıkış yapan oyun 9 Ağustos tarihinden itibaren oynanabilir olmuştu. Oyunun iddia ettiklerinini verememesi nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalan yapımcı buna rağmen Steam'de 1 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmış durumda. Ancak bu satışların bir kısmı kısa süre sonra iade edilmeye başladı.



Oyunu an itibariyle Steam kütüphanesinde bulunduran ve oynayan oyuncuların sayısı ise yaklaşık 800.000. Son zamanların en büyük çıkışını yapan ve Playstation 4'ün en büyük çıkışını yapan 5. oyunu olan No Man's Sky'ın milyonlara bile ulaşamamış oyuncu sayısı büyük bir hayal kırıklığı. Oyunun kötülüğü ile eşdeğer olan satış rakamlarına sadece oyuna Steam üzerinden sahip olanları kapsıyor. Yani Playstation 4 konsolu olan kaç kişinin oyuna sahip olduğunu bilmek henüz mümkün değil.



Son olarak oyunun yapımcısının daha oyun çıkmadan önce ertelenme dedikoduları nedeniyle ölüm tehditleri almaya başladığını belirtelim. Twitter üzerinden gelen bu tehditler nedeniyle yapımcı oldukça zor bir durumda kalmıştı. Ancak iddia ettiği oyundan çok daha azını verebilen firmanın oyuna yönelik eleştirileri hak ettiği oyun dünyasının hem fikir olduğu bir konu.



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