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no man's sky henüz ölmemiş olabilir

NO MAN'S SKY HENÜZ ÖLMEMİŞ OLABİLİR

Ağustos ayında piyasaya çıktıktan sonra büyük hayal kırıklığı yaşatan video oyunu No Man's Sky, yüz binlerce oyuncusunun şikayetlerine kayıtsız kalmamış olabilir.

Tarih : 09 Kasım 2016, 09:42
Puan Ver : No Man's Sky Henüz Ölmemiş Olabilir(8/10)5


Ağustos ayında piyasaya çıktıktan sonra büyük hayal kırıklığı yaşatan video oyunu No Man's Sky, yüz binlerce oyuncusunun şikayetlerine kayıtsız kalmamış olabilir.



 



Oyunun hamisi olarak görünen, Sony'nin video oyun şefi Shawn Layden yaptığı açıklamada, Hello Games'in oyunu olması gereken şekline ulaştırmak için çalıştığını vurguladı.



Hello Games, oyunun çıkışı öncesinde No Man's Sky hakkında “bol kepçeden” vaatlerde bulunmuş ancak oyun piyasaya çıktığında bu vaatlerin bir çoğunun gerçek olmadığı anlaşılmıştı.



Oyunda fraksiyon savaşlarının, “bir derecede” multiplayer imkanının, kendini yenileyen sürükleyici bir öykünün olduğu gibi çok sayıda özellik sayılmıştı. Ancak piyasaya çıktıktan sonra bu özelliklerin olmadığı anlaşılmıştı.



Sony'den Shawn Layden, oyunu daha ilk duyurulduğu andan itibaren sahiplenmiş ve büyük destek vermişti. No Man's Sky'ın medyada büyük yer bulmasının arkasında da Shawn Layden olduğu biliniyor.



Bakalım No Man's Sky bu sefer gerçekten olması gereken oyun olabilecek mi?



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