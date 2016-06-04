

Adliye sarayından detaylar Erdal Elmas'ın ceza evine götürülüşü Nizip'teki cinsel istismar olayı Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde kalan çocuklara "cinsel istismar ve tacizde" bulunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Erdal Elmas, 108 yıl hapis cezasına mahkum edildi Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde kalan çocuklara "cinsel istismar ve cinsel tacizde" bulunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık Erdal Elmas, 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







Adliye sarayından detaylar



Erdal Elmas'ın ceza evine götürülüşü Nizip'teki cinsel istismar olayı



Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde kalan çocuklara "cinsel istismar ve tacizde" bulunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Erdal Elmas, 108 yıl hapis cezasına mahkum edildi



Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde kalan çocuklara "cinsel istismar ve cinsel tacizde" bulunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık Erdal Elmas, 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Erdal Elmas ve avukatlar hazır bulundu.







Elmas, suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, tahliyesini talep etti.







Sanık Elmas, kamptaki 8 çocuğa "cinsel taciz ve cinsel istismar"da bulunduğu gerekçesiyle toplam 108 yıl hapis cezasına mahkum edildi.







Erdal Elmas, duruşmanın ardından cezaevi aracıyla tutuklu bulunduğu Gaziantep Cezaevine gönderildi.







Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde çocuklara 2015 yılında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan kampın temizlik görevlisi Erdal Elmas, ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.