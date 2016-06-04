O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

NİZİP'TEKİ CİNSEL İSTİSMAR OLAYI


NİZİP'TEKİ CİNSEL İSTİSMAR OLAYI
Tarih : 04 Haziran 2016, 09:38
Puan Ver : Nizip'teki Cinsel İstismar Olayı(7/10)7


Adliye sarayından detaylar Erdal Elmas'ın ceza evine götürülüşü Nizip'teki cinsel istismar olayı Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde kalan çocuklara "cinsel istismar ve tacizde" bulunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Erdal Elmas, 108 yıl hapis cezasına mahkum edildi Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde kalan çocuklara "cinsel istismar ve cinsel tacizde" bulunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık Erdal Elmas, 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Adliye sarayından detaylar

Erdal Elmas'ın ceza evine götürülüşü Nizip'teki cinsel istismar olayı

Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde kalan çocuklara "cinsel istismar ve tacizde" bulunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Erdal Elmas, 108 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde kalan çocuklara "cinsel istismar ve cinsel tacizde" bulunduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık Erdal Elmas, 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Erdal Elmas ve avukatlar hazır bulundu.



Elmas, suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, tahliyesini talep etti.



Sanık Elmas, kamptaki 8 çocuğa "cinsel taciz ve cinsel istismar"da bulunduğu gerekçesiyle toplam 108 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



Erdal Elmas, duruşmanın ardından cezaevi aracıyla tutuklu bulunduğu Gaziantep Cezaevine gönderildi.



Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde çocuklara 2015 yılında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan kampın temizlik görevlisi Erdal Elmas, ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.








Etiketler: Nizip  Teki  Cinsel  İstismar  Olayı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER