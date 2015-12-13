

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 28'inci kilometresindeki Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nizip yönüne giden Mehmet Salih Bayram yönetimindeki 47 KB 765 plakalı TIR, iddiaya göre önce tali yoldan karayoluna çıkan Ali Karabulut yönetimindeki 27 DH 0653 plakalı traktöre, ardından da önünde giden Gökhan Yüce yönetimindeki 01 PK 781 plakalı otomobil ile Kadir Bozkurt yönetimindeki 27 U 0653 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü Ali Karabulut ile yanında bulunan eşi Feleknaz Karabulut yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, traktör sürücüsü Ali Karabulut'un öldüğünü saptadı. Sağlık durumu ağır olan eşi Feleknaz Karabulut ise ekiplerin uzun süre yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan Gökhan Yüce yönetimindeki otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ise ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.