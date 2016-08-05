

Olay dün saat 19.30 sıralarında Didim İlçe Garnizon Komutanlığı'nda meydana geldi.







Nizamiyede nöbet tutan er Veysel D.'nin elinde bulunan silahla, kendisine yemek getiren er Mehmet B.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.







Er Mehmet B. başına isabet eden kurşunla olay yerinde öldü.







Nöbette arkadaş katili olan er Veysel D. götürüldüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, ölen er Mehmet B.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli



Tıp Kurumu'na gönderildi.







NEDENİ HENÜZ ÖĞRENİLEMEDİ







Veysel D.'nin arkadaşı Mehmet B.'ye neden ateş ettiği henüz öğrenilemedi.



