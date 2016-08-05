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Nizamiye nöbetçisi er, arkadaşını öldürdü

NİZAMİYE NÖBETÇİSİ ER, ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Aydın'ın Didim İlçesi'nde İlçesi'nde vatani görevini yapan 20 yaşındaki er Veysel D., nöbette aynı yaştaki er Mehmet B.'yi başından vurarak öldürdü.

Tarih : 05 Ağustos 2016, 09:59
Puan Ver : Nizamiye Nöbetçisi Er, Arkadaşını Öldürdü(0/10)


Olay dün saat 19.30 sıralarında Didim İlçe Garnizon Komutanlığı'nda meydana geldi.



Nizamiyede nöbet tutan er Veysel D.'nin elinde bulunan silahla, kendisine yemek getiren er Mehmet B.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.



Er Mehmet B. başına isabet eden kurşunla olay yerinde öldü.



Nöbette arkadaş katili olan er Veysel D. götürüldüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, ölen er Mehmet B.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli

Tıp Kurumu'na gönderildi.



NEDENİ HENÜZ ÖĞRENİLEMEDİ



Veysel D.'nin arkadaşı Mehmet B.'ye neden ateş ettiği henüz öğrenilemedi.

 








Etiketler: Nizamiye  Nöbetçisi  Er  Arkadaşını  Öldürdü    haber

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